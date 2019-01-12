تونس 06 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تجديد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري استنكاره لتمادي بعض من دول الإقليم التدخل في الشأن الليبي من خلال إرسال شحنات من الأسلحة, ولفته إلى وجود مخططات لعمليات إرهابية واغتيالات في البلاد لنسف جهود التسوية.وتناقلت اليوميات التونسية تحذير وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من عواقب تصويت نواب مجلس العموم البريطاني ضد اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الأسبوع القادم.وكتبت صحف السبت عن الدعوات لتظاهرات جديدة مناهضة للحكومة في السودان أمس, في وقت أقدمت فيه الشرطة السودانية على استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين عقب صلاة الجمعة في الخرطوم أمس.وتطرقت في شأن آخر.. إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره العدول عن المشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي المقرر عقده في الـ 21 من الشهر الحالي, بسبب خلافات مستمرة بينه وبين المعارضة الديمقراطية في بلاده.وضمن تقارير متفرقة.. ركزت صحف تونس على إعلان أفغانستان مقتل قائد استخبارات حركة طالبان في مدينة فارياب شمال البلاد إثر غارة جوية نفذتها القوات الأفغانية على المنطقة, ورفض البرازيل الاعتراف بالولاية الجديدة للرئيس الفينيزويلي نيكولاس مادورو, واصفة إياها بغير الشرعية.// انتهى //12:20ت م0035