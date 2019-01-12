تارين كوت/أوروزجان 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسلقي 26 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان حتفهم خلال عمليات عسكرية منفصلة وقصف جوي لقوات أفغانية وقوات التحالف في الساعات الـ 24 الماضية في أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن قوات العمليات الخاصة الأفغانية نفذت غارة على مصنع لصنع القنابل في منطقة "تارين كوت" بإقليم أوروزجان جنوب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 16 من مسلحي حركة طالبان.وأضافت المصادر أن قوات العمليات الخاصة الأفغانية نفذت مداهمة أيضًا بمنطقة بالا بولوك، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من مسلحي طالبان وتدمير 22 عبوة ناسفة و 30 رطلا من العبوات الناسفة محلية الصنع. واستهدف قصف جوي لقوات التحالف بمنطقة "نهر سراج" بإقليم هلمند جنوب أفغانستان مبنى خاصًا بمخازن أسلحة لطالبان، مما أسفر عن مقتل سبعة من مسلحي طالبان، حسب المصادر.// انتهى //12:36ت م0037