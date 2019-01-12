بيروت 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسبحث وفد من رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا مع مدير عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كلاوديو كوردوني، أوضاع النازحين الفلسطينيين في لبنان.واستعرض وفد الرابطة خلال اللقاء معاناة النازحين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، من الناحية المعيشية والأوضاع الصعبة التي يعيشها النازحون، مشددا على ضرورة تقديم المساعدات الإغاثية والطبية للنازحين الذين يعيشون في ظروف وصفت بالقاسية.وأشارت رابطة الفلسطينيين المهجرين في بيان إلى أن الاجتماع مع كوردوني، تطرق إلى الملف الطبي المتعلق بالنازحين والتأكيد على إيجاد حل جذري وشامل ينهي معاناة المهجرين في لبنان.يذكر أن معظم العائلات الفلسطينية النازحة من سوريا تعتمد على مساعدات وكالة (الأونروا) بشكل رئيسي، حيث تقدم مساعدات مالية دورية لها تستخدمها العائلات بدفع جزء من إيجارات المنازل وتأمين احتياجاتها الأساسية من مأكل ومشرب.// انتهى //12:38ت م0038