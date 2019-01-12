منفذ الوديعة 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم 8 شاحنات كبيرة تحمل 2,232 سلة غذائية تزن 165 طنًا و908 كيلو غرام مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة الجوف.وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.//انتهى//12:54ت م0040