نجران 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسيدشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران،غداً فعاليات أسبوع التلاحم الوطني " تلاحم"،الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، في قاعة الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات بمنطقة نجران.وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، أن فعاليات ملتقى "تلاحم " تهدف للمساهمة في تعميق وترسيخ الانتماء والتعايش والتلاحم الوطني، و تستنهض دور العلماء والمثقفين والفاعلين لتعزيز مفاهيم وممارسات اللحمة الوطنية، كما يسعي المركز من خلال فعاليات أسبوع التلاحم الوطني إلى تبني مبادرات شبابية تخدم المنطقة والوطن، وترسيخ مفاهيم التلاحم الوطني، وتعزيز قيم الحوار و الوسطية والاعتدال والتسامح،مؤكداً أهمية دور المواطن في بناء الوطن والمحافظة على كافة مكتسباته الوطنية والمشاركة الفعالة في مجالات التقدم والتطور والبناء الشامل المتكامل في مختلف مجالات الحياة.وتتضمن الفعاليات العديد من المحاضرات واللقاءات وورش العمل والبرامج التدريبية والأمسيات الوطنية ، حيث تنطلق أولى الفعاليات ببرنامج " نحن أبناء كوكب الأرض "، للأطفال تقدمها مزنة العقلاء، ثم ورشة عمل شبابية لصنع مبادرات وطنية لتعزيز اللحمة الوطنية يقدمها حسن الجوني.كما سيشارك الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، في ثاني أيام الفعاليات في لقاء حواري حول دور مؤسسات التنمية الاجتماعية في الوحدة الوطنية ، كما ستقام محاضرة بعنوان " أمة وسطا" يقدمها فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حول اللحمة الوطنية والتعايش وأهمية الوسطية والاعتدال ومهددات الوحدة الوطنية .وستقام ثالث أيام الفعاليات محاضرة نسائية تقدمها عضو مجلس الشورى, عضو مجلس أمناء المركز كوثر الأربش، حول دور المرأة في تكريس التلاحم الوطني ، ثم مقهى حواري حول دور الإعلام في توضيح الصورة الحقيقة عن المملكة يقدمها علي الهويريني، إضافة إلى تقديم الدكتور ثامر البحيري،و سامي الشيباني أوراق عمل بعنوان" واجبنا في تحقيق الأمن والوحدة", وسيقام في ختام الفعاليات أمسية شعرية وطنية للشاعر فهد الشهراني والمنشد حسين البيد.//انتهى//12:58ت م0041