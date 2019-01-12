عمّان 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسوافق البنك الدولي على منح الأردن قرضًا بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، بفوائد بسيطة جدًا من أجل جدولة مجموعة من الديون السابقة، وإعطاء فرصة حقيقية للاستثمار الخاص والعام في الأردن.وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز : "إن هذا القرض المبسط هو أكبر قرض يمنحه البنك الدولي للأردن".وأوضح في بيان صحفي اليوم، أن القرض من شأنه تحسين الأوضاع وخلق فرص عمل وانعاكسها على مستوى المعيشة للأردنيين، مؤكدًا أن هناك ما يدفع للتفاؤل بالمستقبل واسستثمار الفرص الموجودة لتحسين الأوضاع.يشار إلى أن البنك الدولي يقوم بعدة برامج في الأردن منها ما يتعلق ببرنامج النمو العادل وتمويل خلق الوظائف والترويج لسياسات في الشمولية المالية في الأردن، والخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية، وبرنامج دعم الإصلاح التعليمي، وغيرها من البرامج التي لا تزال قائمة في الأردن.// انتهى //13:08ت م0044