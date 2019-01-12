موروني 06 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 12 يناير 2019 م واساستقبل فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة في القصر الرئاسي في العاصمة موروني، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والوفد المرافق له.وفي بداية الاستقبال رحب فخامته بمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والوفد المرافق له في زيارتهم لجمهورية القمر المتحدة، مشيداً بالجهود التي تقوم بها رابطة العالم الإسلامي في إفريقيا.من جهته أعرب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عن الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عثمان غزالي على حسن استقباله وما لقيه وفد الرابطة من حفاوة وتكريم، وعلى رعايته لندوة الرابطة الكبرى التي حضرها جمع غفير من العلماء الأفارقة، مبدياً استعداد الرابطة للتعاون مع علماء ومفكري جمهورية القمر المتحدة، والتصدي لأشكال الغلو والتطرف كافة.وأشار الدكتور العيسى إلى أن رابطة العالم الإسلامي تحرص دوماً على تعزيز الوعي الإسلامي ولاسيما في صفوف الشباب.من جهة أخرى وفي سياق الزيارة التقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية محمد حسين، ومعالي رئيس البرلمان القمري الدكتور عبده حسين، وسماحة مفتي عام جمهورية القمر المتحدة الشيخ طاهر أحمد مولانا جمال الليل، حيث تم مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:08ت م0045