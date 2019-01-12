عام / فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف يشارك في معرض القصيم للكتاب
السبت 1440/5/6 هـ الموافق 2019/01/12 م واس
بريدة 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واس
يشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم في معرض الكتاب الثاني بالمنطقة بجناح توعوي وتعريفي .
ويحوي الجناح على شاشات عرض ومواد توعوية، وعدد من الأقسام التوعوية كقسم الجرائم المعلوماتية والتوعوية, بالإضافة إلى مشاركة ميدانية بعدد من الأعضاء .
ويسعى فرع الرئاسة من خلال الجناح إلى التوعية والتعريف بجهودها ونشأتها وعرض بعض الوثائق التي تعود إلى أكثر من ٩٤ سنة ، ويقدّم للزوّار مواد توعوية وتوجيهية ومؤلفات, وعرض بعض المواد الإعلامية بالإضافة إلى تقديم الهدايا للزوّار.
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13:16ت م
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