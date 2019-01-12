بريدة 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسيشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم في معرض الكتاب الثاني بالمنطقة بجناح توعوي وتعريفي .ويحوي الجناح على شاشات عرض ومواد توعوية، وعدد من الأقسام التوعوية كقسم الجرائم المعلوماتية والتوعوية, بالإضافة إلى مشاركة ميدانية بعدد من الأعضاء .ويسعى فرع الرئاسة من خلال الجناح إلى التوعية والتعريف بجهودها ونشأتها وعرض بعض الوثائق التي تعود إلى أكثر من ٩٤ سنة ، ويقدّم للزوّار مواد توعوية وتوجيهية ومؤلفات, وعرض بعض المواد الإعلامية بالإضافة إلى تقديم الهدايا للزوّار.// انتهى //13:16ت م0046