عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف
السبت 1440/5/6 هـ الموافق 2019/01/12 م واس
الجوف 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 600 سلة غذائية تزن 44طنًا و400 كيلو غرام في مناطق عفي والحرج وال جعيد التابعة لمديرية "خب و الشعف" بمحافظة الجوف، يستفيد منها 3,600 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 321 مشروعًا.
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13:35ت م
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