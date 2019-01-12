الجوف 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 600 سلة غذائية تزن 44طنًا و400 كيلو غرام في مناطق عفي والحرج وال جعيد التابعة لمديرية "خب و الشعف" بمحافظة الجوف، يستفيد منها 3,600 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 321 مشروعًا.//انتهى//13:35ت م0049