بيروت 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسواصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 من خلال تحليقه المكثف في اجواء المدن والقرى اللبنانية.وأفادت مصادر أمنية أن عدة مقاتلات حربية إسرائيلية حلقت اليوم فوق أجواء منطقة مرجعيون الجنوبية وضواحيها، ونفذت غارات وهمية خارقة جدار الصوت ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط فوق مناطق حاصبيا، العرقوب، جبل الشيخ، مزارع شبعا والجولان المحتل.// انتهى //13:36ت م0050