بيروت 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسقام القائد العام لقوات الطوارئ الدوليّة العالملة في الجنوب اللبناني "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو ديل كول، يرافقه قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" الجنرال انطونيو روميرو، اليوم بجولة تفقدية لمحلة المحافر في خراج بلدة عديسة الجنوبية واطلع على الأعمال التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضمن المنطقة المتحفظ عليها لبنانيًا باعتبارها محتلة.وتزامن ذلك مع تمركز دورية للاحتلال على الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني قوامها ثلاثة آليات عسكرية.// انتهى //13:38ت م0051