نجران 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسدعا فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، المستثمرين والعاملين في مجال الخدمات السياحية بالمنطقة للترشح لجوائز التميز السياحي السعودي.وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بنجران، صالح بن محمد آل مريح، أن جوائز التميز السياحي تهدف إلى تعزيز مفهوم التنافسية لتحفيز عملية التطوير والتحديث في القطاع السياحي والارتقاء بالخدمات السياحية بالمنطقة، وضمان تقديم خدمات سياحية متميزة ونشر الوعي بثقافة التميز في الخدمات والمنتجات المقدمة للسياح وتبادل النجاح والخبرات، ونشر أفضل الممارسات لضمان الاستثمار الأمثل لإدارة الأعمال والنشاطات السياحية، مُشيراً إلى أن التقديم سيكون بمقر الفرع بحي الأمير مشعل بمدينة نجران، ويستمر التقديم على الجائزة حتى 27 من يناير، كما سيتم اختيار الفائزين من المنشآت والأفراد بناء على معايير تتم إدارتها من خلال خبراء متخصصين في مجال السياحة والضيافة وصناعتها بشكل عام .//انتهى//13:53ت م0053