لندن 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واستناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم أخر التطورات الجارية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن مانحين بارزين لحزب المحافظين البريطاني الحاكم، كانوا قد أنفقوا الملايين من الجنيهات الإسترلينية على حملة الدعاية للخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، قد صرحوا بأنهم باتوا الآن يعتقدون أن بريطانيا قد لا تتمكن أبداً من الخروج من تلك المجموعة.كما أشارت الصحف إلى هروب العشرات من الشباب الإيرانيين شهرياً إلى مدينة "وأن التركية بسبب سياسة النظام الإيراني القمعية وتذمر الشعب الإيراني من سياسة نظام الملالي في طهران .وسلطت صحف السبت اهتمامها على عملية بدء الولايات المتحدة الأمريكية سحب معداتها العسكرية من سوريا وإرسالها سفن بحرية وقوات لدعم عملية الانسحاب، مشيرة إلى أن حجم موجة الهجرة التي يشهدها العالم منذ سنوات دليل على تهور السياسيات الغربية وعجزها عن إحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .وذكرت أن الإغلاق الجزئي الحالي، لمؤسسات الحكومة الفيدرالية بالولايات المتحدة، هو الأطول على الإطلاق في التاربخ، في الوقت الذي لا تلوح في الأفق نهاية له، في ظل الأزمة السياسية بين الرئيس دونالد ترامب والكونغرس حول تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك .// انتهى //14:37ت م0055