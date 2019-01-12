الرياض 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسينطلق يوم الثلاثاء القادم 15 يناير الجاري ملتقى (البنوك السعودية والمسؤولية الاجتماعية في ظل رؤية 2030) الذي ينظمه المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية وجمعية الأطفال المعوقين بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك السعودية بمقر الجمعية بالرياض.وسيشمل الملتقى ندوة يتحدث فيها الأمين العام للجنة التوعية المصرفية للبنوك السعودية طلعت حافظ، و أستاذ الاعلام في جامعة الملك سعود الدكتور فهد الطياش، و الأمين العام لمركز الاستدامة في غرفة الرياض عسكر الحارثي، ويديرها الإعلامي مهند أبو عبيد.وسيتطرق المتحدثون خلال الملتقى إلى دور البنوك السعودية في تفعيل المسؤولية الاجتماعية ومدى مواكبتها لتوجهات الرؤية في دعم المجتمع وعن سبل تفعيل برامج المجتمع للبنوك واتاحة الاستفادة منها، وسيتخلل الملتقى دورة تدريبية يقدمها المدرب المعتمد فايز العمري عن كيفية الاستدامة بين القطاع الغير ربحي مع القطاع الخاص.وسيتناقش في ورشة العمل فيصل اليوسف مدير عام المسؤوليةالإجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعبيد البرغش خبير تنمية بشرية وتطوع ويديرها الإعلامي محمد الوهيبي، سبل تجويد عمل القطاعات الغير ربحية مثل : الجمعيات والفرق التطوعية وكيفية بناء علاقات مستدامة تسهم في دعم برامجهم الموجه للمجتمع، ويصاحب الملتقى معرضاً يضم عدداً من أعمال الفرق التطوعية ومن ذوي الإعاقة المبدعين، وركنا خاصا لوزارة العمل والتنمية يقدم فيها مجموعة من الاستشارات.وأوضح الرئيس التنفيذي ابراهيم المعطش أن المركز السعودي دأب علي إقامة ملتقيات تسهم في حراك المسؤولية الاجتماعية، داعيًا المهتمين للاستفادة من هذا الملتقى خاصة المسؤولين في الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية والعاملين في القطاع البنكي وعامة الناس إلى الحضور والتفاعل مع فعالياته.// انتهى //14:49ت م0056