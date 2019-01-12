الرياض 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسكشف برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن تخصيصه مبلغ 100 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع "إسكان حائل" بمنطقة حائل، مبينًا أن هذا المبلغ يمثل جزء من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم, أن المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".وأكّد البرنامج أن لدى الوزارة خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، علمًا أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء, وإيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلبها تلك المشروعات.ووصل مجموع ما جرى تخصيصه من إيرادات برنامج رسوم الأراضي للمشروعات السكنية نحو 450 مليون ريال، إذ سبق وأن أعلنت الوزارة عن تخصيص 100 مليون ريال من الإيرادات لمشروع "إسكان العيينة" في منطقة الرياض، الذي يُعد أول مشروع يتم التخصيص له بالاستفادة من برنامج رسوم الأراضي البيضاء، كذلك تخصيص مبلغ 138 مليون ريال لمشروع "إسكان عنيزة" بمنطقة القصيم، و92 مليون ريال لمشروع "إسكان الدوادمي" بمنطقة الرياض.ويقع مشروع "إسكان حائل" على مساحة 2.499,160 مليون متر مربع، ويوفر المشروع 1040 فيلا جاهزة للتسليم في مشروع مكتمل الخدمات والحدائق والمسطحات الخضراء.يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يُعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض, وجدة, وحاضرة الدمام, ومكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 2500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.// انتهى //15:10ت م0058