عدن 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسقال قائد محور صعده في الجيش اليمني، العميد عبيد الأثله، إن الدور الفعال لقوات التحالف العربي في إسناد قوات الجيش ببلاده حقق جزءًا كبيرًا من أهداف استعادة الشرعية من المليشيا الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران .ونقل موقع / 26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية ، دعوة العميد الأثله، خلال تدشين العام التدريبي الجديد، لقوات المحور، إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية، والاستعداد الكامل لاستكمال تحرير ما تبقى من بمحافظة صعدة ودحر الميليشيات الانقلابية منها، موكداً أن نهاية المليشيا الحوثية الإنقلابية ، قد اقتربت .ودعا العميد الأثله المجتمع الدولي الى عدم الانجرار وراء دعوات السلام التي تدعيها الميليشيات وتستخدمها للمكر والخداع.// انتهى //15:33ت م0059