باريس 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسدعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا المواطنين السعوديين من زائرين ومقيمين بتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات أو الاحتكاك بالمتظاهرين ، نظراً لاستمرار المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس .‏وجددت السفارة دعوتها للمواطنين السعوديين في فرنسا التواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية : ‏(0033626238195- 0033673656324).// انتهى //15:53ت م0061