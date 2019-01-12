سياسي / سفارة المملكة لدى فرنسا تدعو المواطنين السعوديين بتجنب أماكن المظاهرات في باريس
السبت 1440/5/6 هـ الموافق 2019/01/12 م واس
باريس 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واس
دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا المواطنين السعوديين من زائرين ومقيمين بتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات أو الاحتكاك بالمتظاهرين ، نظراً لاستمرار المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس .
وجددت السفارة دعوتها للمواطنين السعوديين في فرنسا التواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية : (0033626238195- 0033673656324).
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15:53ت م
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