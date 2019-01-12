جدة 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسيفتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة غدًا، المبنى الجديد لفرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة، بمحافظة جدة, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.وأعرب معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني عن سعادته وترحيبه بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، لافتتاح المبنى الجديد لفرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، مؤكدًا أن هذا يأتي امتدادًا لاهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بكل ما شأنه رفعة وازدهار الوطن، وتحقيق تنميته الشاملة في مختلف المجالات.وأضاف أن المبنى الجديد للمعهد سيحقق قفزات نوعية مهمة للأمام، بما يدعم توجهاته وبرامجه ونشاطاته وأهدافه، في تحقيق التنمية الإدارية المنشودة، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية ومواردها البشرية، وصولًا للتميز في الأداء الحكومي كأحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020م، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م بإذن الله.وأشار القحطاني إلى أنه سيصاحب حفل افتتاح المبنى الجديد, تدشين سموه الكريم لبرنامج الإدارة المحلية الذي أعده المعهد لتنمية وتطوير محافظي المناطق, ورؤساء المراكز في محافظات المملكة كافة، في مجال القيادة والإشراف والتخطيط، والأنظمة وتطوير أساليب وبيئة العمل.من جانبه, أشار مدير عام فرع المعهد بمكة المكرمة علي بن يحيى الغامدي، إلى أن حضور سمو أمير منطقة مكة المكرمة هو تشريف لجميع منسوبي المعهد، الذين يشعرون بالفخر والاعتزاز بتواجد سموه بينهم، وافتتاحه المبنى الجديد الذي سيكون رافدًا من روافد التنمية الإدارية المهمة في المملكة، مؤكدًا أن منسوبي الفرع سيقدمون من خلاله عطاءتهم التي ستدعم مجالات التدريب والبحوث والاستشارات الإدارية, حيث تُعد أحد جوانب النهضة التي تعيشها بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.وأوضح الغامدي, أن الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد أكبر من السابق مما سيساعد على تلبية الاحتياجات التدريبية للأجهزة الحكومية ومنسوبيها بشكل أكبر، وسوف تمتد خدماته لنطاقات جغرافية واسعة من وطننا العزيز، وسيكون للفرع إسهامه المشهود في حركة التنمية الإدارية المتسارعة في المملكة، ومشاركته في إحداث التطور والتميز الإداري الذي تستهدفه رؤية المملكة 2030م.وأضاف أن المبنى الجديد يقع على أحد الطرق الرئيسة بمحافظة جدة وهو - طريق المدينة المنورة - بمساحة 89,590 مترًا مربعًا، يتكون من ثلاثة طوابق، تشتمل على قاعات تدريب، ومعامل لغة إنجليزية، ومعامل حاسب آلي, ومكاتب أعضاء هيئة التدريب، وكذلك برج مكون من ستة طوابق يحتوي على دورين للمكتبة, وشؤون المتدربين, والمكاتب الإدارية الأخرى، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات رئيسة، ومسجد، ومواقف سيارات، ونادي رياضي.// انتهى //16:32ت م0062