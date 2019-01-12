رياضي / كأس آسيا 2019 الإمارات : منتخب إيران يتأهل لدور الـ 16 بفوزه على فيتنام
السبت 1440/5/6 هـ الموافق 2019/01/12 م واس
أبوظبي 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واس
تأهل المنتخب الإيراني إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 لكرة القدم المقامة حاليًا بالإمارات، بفوزه على نظيره الفيتنامي 2 - صفر اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.
ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 6 نقاط منفردًا بصدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن نظيره العراقي الذي يلتقي اليوم نظيره اليمني، بينما ظل منتخب فيتنام بدون رصيد من النقاط.
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16:35ت م
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