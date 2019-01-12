تبوك 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واس

كثفت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة منطقة تبوك جهودها خلال الأسبوع الماضي, لإزالة عدد من مظاهر التشوه البصري في مختلف أنحاء مدينة تبوك.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس عبدالرحمن العطوي, أنه وفق برنامج زمني تم تحديده مسبقًا لصيانة شوارع المدينة, جرى ترميم ما يزيد على 120م2 من حفر الشوارع، وكشط ما يزيد عن 13000م2, وإعادة سفلتة 6500م2, كما يجري العمل على استكمال سفلتة ما تم كشطه في مختلف أنحاء المدينة.

وأضاف أنه جرى صيانة وأرصفة ممرات المشاة من الانترلوك بمسطح 349م2, وصيانة بلدورات بطول 120م2, وصيانة بلاط اسمنتي بمسطح تجاوز 60م2, مبينًا أنه جرى عمل دهانات لإزالة كتابات مشوهة للمنظر العام بمسطح إجمالي بلغ 8384م2, مشيرًا إلى أن هذه الأعمال ستستمر لحين إزالة جميع مظاهر التشوه البصري داخل المدينة.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة في التوعية بعدم الكتابة على الجدران, وعدم مرور السيارات وصعودها على الأرصفة لعدم تهالكها، والإبلاغ عما يلاحظونه من مخالفات في هذا الجانب عبر هاتف البلاغات 940.

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16:35ت م

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