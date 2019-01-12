الرياض 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واس

تنطلق صباح غدٍ بالرياض, فعاليات الملتقى الثالث للجودة الذي تنظمه وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للجودة وسلامة المرضى, برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, تحت عنوان "الجودة في عصر التغيرات السريعة", تماشيًا ومواكبة مع المتغيرات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030م.

ويحظى الملتقى بمشاركة عدة جهات صحية حكومية ممثلة في المجلس الصحي السعودي, والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية, والمركز السعودي لسلامة المرضى, ومستشفى الملك فيصل التخصصي, ومركز الأبحاث, ومستشفى قوى الأمن, وجائزة الملك عبدالعزيز للجودة, كما سيشارك فيه خبراء ومختصين من داخل وخارج المملكة.

وسيتناول الملتقى تقديم عدة مواضيع حول الجودة والحوكمة وسلامة المنشآت الصحية, إضافة إلى استعراض تجارب الجهات ذات العلاقة.

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