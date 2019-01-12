الرياض 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسيلتقي المنتخب العماني غدًا مع منتخب اليابان على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من كأس آسيا 2019 لكرة القدم.وتلعب ضمن المجموعة ذاتها أوزبكستان مع تركمنستان على استاد راشد بدبي في دربي وسط آسيا.وفازت اليابان على تركمانستان 3 - 2، وأوزبكستان على عمان 2 - 1 في الجولة الأولى، لذلك فان تحقيقهما لانتصار ثان سيؤهلهما معا إلى دور الـ16.وتخوض عُمان مباراة الفرصة الأخيرة أمام اليابان لأن خسارتها الثانية، قد تعقد مهمتها وتحول حتى في أن تكون ضمن أفضل أربعة منتخبات من المجموعات الست تحصل على المركز الثالث وتتأهل إلى الدور التالي.ولم يسبق لعُمان أن فازت على اليابان في تسع مباريات رسمية منذ 1997، كان من بينها لقاء وحيد في كأس آسيا خلال نسخة 2004 ، وانتهى لصالح اليابان بهدف.وفي لقاء وسط آسيا بين أوزبكستان وتركمنستان في ثاني لقاء بينهما في البطولة بعد نسخة 2004، تملك أوزبكستان فرصة التأهل إلى الدور الإقصائية للمرة الخامسة على التوالي منذ 2004، في حال فوزها.// انتهى //16:45ت م0066