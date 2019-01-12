الرياض 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واس

أكد مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالمؤسسة العامة للتقاعد فيصل بن عثمان اليحيى، أن المؤسسة تعمل عبر فرعيها في منطقة القصيم على تقديم مختلف الخدمات التي يحتاجها عملائها, حيث تشمل استقبال للعملاء, وطباعة لخطابات التعريف بالمعاش, وإصدار البطاقات التقاعدية, واستلام وتسليم المستندات, وإنهاء المعاملات التقاعدية الخاصة بالمتقاعدين والمستفيدين، علاوة على خدمة المستشار التقاعدي عبر الإجابة على استفسارات العملاء، وتنظيم الفعاليات وورش العمل، ومتابعة المعاملات.

وأشار إلى إن المؤسسة تعمل من خلال برنامج "مساكن" على شراء وتوفير الوحدات السكنية بأنواعها لموظفي الدولة والمتقاعدين.

ولفت الانتباه إلى أنه في إطار الفعاليات والأنشطة الخدمية بالمؤسسة, جرى تدشين مسار خاص لخدمة المتقاعدين بمطار الأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم، كما جرى تخصيص مكاتب لخدمة العملاء خاصة للمتقاعدين بالمنطقة كلاً من أمانة القصيم، وفرع المديرية العامة للجوازات، وفرع وزارة التجارة والاستثمار، وفرع وزارة الخدمة المدنية، وبنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة، والإدارة العامة للأحوال المدنية، وإدارة مرور منطقة القصيم، وصندوق التنمية العقاري، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومكتب العمل، ومكتب الضمان. كما نظمت التقاعد فعالية تشجيع ممارسة رياضة المشي لأبناء ومتقاعدين المنطقة، فيما شاركت مؤخرًا بمهرجان ربيع بريدة السنوي.

وأبان أن عدد المتقاعدين في المنطقة بلغ 44.993 متقاعداً منهم 38.659 متقاعدًا من الذكور، بينما وصل عدد المتقاعدات من الإناث إلى 6.334 متقاعدة، إذ تمثل نسبة المتقاعدين بمنطقة القصيم 5% من جملة المتقاعدين في أنحاء المملكة كافة.

يذكر أن عدد المتقاعدين والمستفيدين في عام 2018م تجاوز 876 ألف متقاعد وأكثر من 491 ألف مستفيد.

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