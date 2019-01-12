مومباي 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسشارك مجلس الأعمال السعودي الهندي برئاسة رئيس المجلس كامل المنجد اليوم في افتتاح الدورة الـ 25 لقمة الشراكة التي تعقد بمدينة مومباي بالهند بعنوان "الهند الجديدة والصعود إلى العالمية" .وشهدت القمة التي عقدت بحضور الملحق التجاري بسفارة المملكة بالهند أحمد الدحيم مناقشة التطورات المتلاحقة التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية في ظل التفوق التكنولوجي والتحول في سلاسل التوريد العالمية، فضلا عن اتجاهات بعد الاقتصادات الكبرى لاتباع سياسات حماية وما لها من أثر مباشر على النشاط الاقتصادي العالمي.وأوضح بدوره رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عن حرص مجلس الغرف السعودية ممثلة بمجلس الأعمال السعودي الهندي للمشاركة في أعمال هذه القمة كونها تعد منصة متميزة للتباحث حول المستجدات العالمية على الساحة الاقتصادية وفرص التعاون المتاحة سواء بالأسواق الهندية أو على الصعيد الدولي.وصاحب مشاركة مجلس الأعمال خلال القمة عقد لقاء ثنائي بالرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعيين الهندي) CII شاندرا جيت بانرجي لتفعيل العلاقات بين مجلس الأعمال والاتحاد، وكذلك لقاء مع وزير التجارة والصناعة الطيران المدني الهندي سريش برابهو لبحث وتعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي بين البلدين.// انتهى //17:36ت م0070