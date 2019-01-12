أبوظبي 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اليوم الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، الذي يزور أبوظبي حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتطوير علاقات التعاون الثنائية المشتركة بين البلدين، في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //18:17ت م0076