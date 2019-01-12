الدمام 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسحققت أمانة المنطقة الشرقية قفزة باستثماراتها حيث تجاوزت إيراداتها معدل نمو 50% متجاوزة الأرقام المستهدفة والمتوقعة التي تتماشى مع رؤية 2030م, في تطوير منظومة الاستثمارات, ورفع الإيرادات وجذب الاستثمارات.وقدم معالي أمين المنطقة الشرقية رئيس اللجنة الاستثمارية المهندس فهد بن محمد الجبير بهذه المناسبة, الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة على دعمهما وتوجيهاتهما السديدة التي أسهمت في تحقيق هذه القفزة النوعية والرقمية, كما قدم الشكر لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي على حرصه ودعمه لتطوير القطاع البلدي، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجاز جاء نتيجة للدعم من لدن القيادة الرشيدة التي تؤكد استمرار دعم المستثمرين ورواد الأعمال, والحرص على تطوير البيئة الاستثمارية بالمنطقة, بهدف استدامة تنمية المنطقة, وتحقيق مفهوم جودة الحياة, ومشاركة القطاع الخاص.وأضاف المهندس الجبير أن هذا المنجز يأتي تماشيًا مع النهضة الاستثمارية التي تعيشها المملكة, وفقًا لرؤية المملكة 2030م وبرنامج التوازن المالي 2020م, التي ترتكز على تنويع مصادر الدخل وتطوير البيئة الاستثمارية ورفع الايرادات الحكومية وتعزيز كفاءة الادارة المالية وترشيد الإنفاق وتعظيم المخرجات.يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية حققت التميز والعلامة الكاملة بمبادرة الاستدامة المالية والاستثمارات على مستوى القطاع البلدي خلال عام 2018 وعقدت ورشة عمل لتعميم تجربتها والاستفادة منها بمجال تنمية الاستثمارات والاستدامة المالية على مستوى أمانات المملكة.// انتهى //18:23ت م0077