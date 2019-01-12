الجنادرية 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واساختتمت وزارة الخارجية مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33" بمساهمة مميزة وجناح لاقى استحسان زوار قرية الجنادرية طوال فترة المهرجان.واستقبل الجناح في قرية الجنادرية 56,572 زائراً اطلعوا على مراحل تطور الحضور السياسي والاقتصادي والثقافي للمملكة دولياً ولمحة تاريخية أخذت الزوار في رحلة بدأت منذ انطلاقة دعوة التوحيد في نشأة الدولة السعودية الأولى وحتى يومنا الحاضر، وتطلعنا للمستقبل والعمل الجاد لتحقيق رؤية المملكة 2030.وأطلق مركز الاتصال والإعلام الجديد مبادرة معرفية تمثلت في "حوار الجنادرية" والذي دعى أكثر من 25 ضيفاً من مفكرين وأكاديميين ومسؤولين للحديث عن القضايا الراهنة واستشراف المستقبل في جلسات لاقت حضوراً كبيراً من زوار الجنادرية.وتمثلت المساهمات الأخرى لوزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني بجميع الترتيبات المتعلقة بضيوف المهرجان واستخراج التأشيرات لهم والتنسيق مع الدولة الضيف بكافة الأعمال التحضيرية والتنفيذية.// انتهى //18:27ت م0078