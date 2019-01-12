تونس 06 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسأصدرت الدائرة الجنائية في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس 41 حكماً بالإعدام في حق المتهمين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف عسكريين بمحافظة القصرين وسط غرب تونس سنة 2014 وأسفر عن مقتل 15 عسكريا وإصابة أكثر من 20 آخرين .وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة، سفيان السليطي في تصريح له اليوم أن اثنين فقط حوكموا حضوريا بينما حوكم 39 اخرون حوكموا غيابيا .واصدرت المحكمة احكاما اخرى ترواحت بين المؤبد وخمسين عاما .// انتهى //18:57ت م0081