أبوظبي 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات اليوم قائد بعثة الدعم الحازم - التابعة لحلف شمال الأطلسي " الناتو " - والقوات الأمريكية في أفغانستان الفريق أول أوستن ميلر .وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات كافة ، خاصة الشؤون الدفاعية والعسكرية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .. إضافة إلى دورهما في مواجهة التطرف والعنف والإرهاب وأهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين ويدعم مختلف الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.// انتهى //18:59ت م0083