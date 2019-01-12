الرياض 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واس

أقام نادي الفروسية بالرياض اليوم السبت 06 / 05 / 1440هـ حفل سباقه الـ (44) على كأس الإستخبارات العامة و كأس وزارة العدل فئة(3) ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439 / 1440هـ .

واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسية هي الشوط السابع على كأس الإستخبارت العامة على مسافة 1600 متر للجياد المستوردة مفتوج الدرجات ، والشوط التاسع على كأس وزارة العدل فئة (3) على مسافة 1800 متر للجياد المحلية مفتوح الدرجات .

وسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود مساعد رئيس الإستخبارات العامة كأس الإستخبارات العامة لفواز الغريبان مدرب الجواد ( ساوثرن جالس ) العائد ملكيته لإسطبل رفاعي صنت الغريبان الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع، كما سلم وكيل وزارة العدل للخدمات المشتركة عبدالرحمن بن ناصر الخريف كأس وزارة العدل الفئة(3) لسعود بن رزيق المشرف الإداري على اسطبل ابناء الملك عبدالله لفوز الجواد ( يجوز ) العائد ملكيته لإسطبل أبناء الملك عبدالله الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط التاسع.

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19:25ت م

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