عمّان 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، الذي يزور الأردن حاليا.وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل التحرك المشترك بالتنسيق مع الدول العربية ، من أجل كسر الجمود في العملية السلمية ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض حل الدولتين .وحذرا في بيان صحفي، من تبعات محاولات إسرائيل تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس، مشددين على ضرورة استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) لتمكينها من الاستمرار بالقيام بدورها وفقا لتكليفها الأممي .// انتهى //19:27ت م0085