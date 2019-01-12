رياضي / الفارس عبدالعزيز الجعفري يتوج بكأس الشباب والناشئين للقدرة
السبت 1440/5/6 هـ الموافق 2019/01/12 م واس
الرياض 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واس
توج الفارس عبدالعزيز الجعفري من فريق الخيالة بكأس الشباب والناشئين للقدرة الذي أقيم اليوم على ميادين قرية البدائع الدولية لألعاب الفروسية لمسافة 100 كم مقسمة على أربع مراحل .
وحقق الجعفري الفوز على الجواد "كاردو" بسرعة 23:425 كم ساعة بعد منافسة قوية طوال مراحل السباق مع الفارس إياد الحربي من فريق المملكة الذي حل في المركز الثاني على الجواد "اوستت" و بسرعة 22:740 كم / ساعة ، فيما حل في المركز الثالث الفارس مهند الحربي على الجواد "حمداني" وبسرعة 22:420 كم / ساعة.
وكان السباق قد شهد منافسة قوية وأداء رائع من الفرسان الناشئين وصحب السباق عدد من السباقات التأهيلية الدولية والمحلية حيث اجتاز أكثر من 130 فارس التأهيل في هذه السباقات .
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20:16ت م
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