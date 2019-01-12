الرياض 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واستوج الفارس عبدالعزيز الجعفري من فريق الخيالة بكأس الشباب والناشئين للقدرة الذي أقيم اليوم على ميادين قرية البدائع الدولية لألعاب الفروسية لمسافة 100 كم مقسمة على أربع مراحل .وحقق الجعفري الفوز على الجواد "كاردو" بسرعة 23:425 كم ساعة بعد منافسة قوية طوال مراحل السباق مع الفارس إياد الحربي من فريق المملكة الذي حل في المركز الثاني على الجواد "اوستت" و بسرعة 22:740 كم / ساعة ، فيما حل في المركز الثالث الفارس مهند الحربي على الجواد "حمداني" وبسرعة 22:420 كم / ساعة.وكان السباق قد شهد منافسة قوية وأداء رائع من الفرسان الناشئين وصحب السباق عدد من السباقات التأهيلية الدولية والمحلية حيث اجتاز أكثر من 130 فارس التأهيل في هذه السباقات .// انتهى //20:16ت م0087