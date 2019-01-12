روما 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسأصبح فريق لاتسيو أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على ضيفه نوفارا من الدرجة الثالثة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف اليوم في الدور ثمن النهائي.ويلعب لاحقا سمبدوريا مع ميلان الوصيف، وبولونيا مع يوفنتوس حامل اللقب.ويستكمل الدور ثمن النهائي الأحد بلقاءات تورينو مع فيورنتينا، وإنتر ميلان مع بينيفينتو من الدرجة الثانية، ونابولي مع ساسوولو، على أن يختتم بعد غد بلقاءي كالياري مع أتالانتا، وروما مع فيرتوس إينتريلا من الدرجة الثالثة.// انتهى //20:17ت م0088