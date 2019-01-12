لندن 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسقاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه برايتون بهدف دون رد اليوم في المرحلة الـ 22 للمسابقة.وعلى ملعب فالمر تقمص محمد صلاح دور البطولة وسجل هدف الفوز لليفربول في شباك برايتون في الدقيقة 50 من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه ، ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا متساوياً مع هاري كين هداف توتنهام والجابوني بيير ايمريك اوباميانج مهاجم ارسنال.ورفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 57 نقطة بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي يلتقي مع ضيفه وولفرهامبتون يوم الاثنين ، فيما توقف رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.وفي مباريات أخرى فاز ويستهام يونايتد على مضيفه ارسنال 1 - صفر ، وواتفورد على مضيفه كريستال بالاس 2 - 1 ، وساوثهامبتون على مضيفه ليستر سيتي 1 -2 ، وبيرنلي على ضيفه فولهام 1-2 ، وتعادل كارديف سيتي مع هيديرسفيلد تاون سلبيا.// انتهى //20:19ت م0090