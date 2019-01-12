القاهرة 06 جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسيقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة غداً للمملكة الأردنية، يلتقي خلالها بالملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين الشقيقين.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له اليوم، أن مباحثات الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني ستتناول سُبل تعزيز العلاقات المصرية الأردنية إضافة إلى تطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.//انتهى//20:22ت م0091