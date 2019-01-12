الرياض 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسأقيمت اليوم مباريات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز لكرة السلة التي شهدت خمس مباريات جمعت الفتح مع الأنصار، والوحدة مع النهضة، وأحد مع السلام، والنصر مع الأهلي، والاتحاد مع الهلال.وفاز الفتح على الأنصار بنتيجة 74-66 على صالة نادي الفتح، ليواصل الفتح صدارته للبطولة بـ21 نقطة، فيما وصل رصيد الأنصار عند 14 نقطة في المركز الثامن ، وتمكن الوحدة من الفوز على ضيفه النهضة بنتيجة 95-43 ، وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده النقطي إلى 15 نقطة في المركز السابع، فيما يتذيل النهضة جدول الترتيب برصيد 11 نقطة ، وحقق أحد الفوز على ضيفه السلام بنتيجة 79-66 ، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي السلام في المركز التاسع برصيد 13 نقطة .وعاد الأهلي من الرياض بفوز مثير على مضيفه النصر 81-80 ليحتل المركز الرابع بـ18 نقطة، فيما جاء النصر في المركز الخامس برصيد 17 نقطة ، وعلى صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة، فاز الاتحاد على ضيفه الهلال بنتيجة 83-71 ورفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، وحل الهلال في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.// انتهى //20:24ت م0092