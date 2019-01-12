مدريد 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسأعاد المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه ليغانيس إلى سكة الانتصارات عندما سجل له هدف الفوز في مرمى ضيفه هويسكا صاحب المركز الأخير بهدف دون رد اليوم في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.ورفع ليغانيس رصيده إلى 22 نقطة وصعد إلى المركز الخامس عشر ، فيما تجمد رصيد هويسكا عند 11 نقطة في المركز الأخير .وتعادل فريق فالنسيا مع ضيفه بلد الوليد بهدف لكل منهما ، ورفع فالنسيا رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع مقابل 22 نقطة لبلد الوليد الرابع عشر.ويلعب لاحقا جيرونا مع ألافيس، وفياريال مع خيتافي.وتستكمل المرحلة غدا الأحد بلقاءات أتلتيكو مدريد مع ليفانتي، وأتلتيك بلباو مع إشبيلية، وبرشلونة مع إيبار، وريال بيتيس مع ريال مدريد، على أن تختتم بعد غد بلقاء ريال سوسييداد مع إسبانيول.// انتهى //20:32ت م0095