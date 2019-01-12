الرياض 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسنظمت وزارة التعليم الخميس الماضي، ورشة عمل بعنوان " الوصول الشامل" لتحقيق الوصول لذوي الإعاقة بحضور وكيل الوزارة للتعليم الموازي الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد .وأكدت العواد خلال الورشة أن وجود بيئة ممكنة لوصول ذوي الإعاقة للفصول بيسر وسهولة مطلب أساسي ، وهناك ممكنات أخرى من ضمن متطلبات الوصول الشامل، وهي كيف يصل ذوي الإعاقة إلى الالتحاق بالجامعة وسوق العمل، وكيف يستفيد من الخدمات التي تقدم إلكترونيا أو عن بعد أو مجالات متعددة لايمكنهم الوصول إليها إذا ما مكناهم ووفرنا لهم هذه الفرص" .وقالت : " وجودنا اليوم للحديث عن هذه الممكنات لتمكنهم من الوصول الشامل بكل أنواعه، ليس فقط المكانية، بل حتى التحفيز والدعم الذي يقدم لذوي الإعاقة مما يشجعهم على استكمال تعليمهم والتحاقهم بالجامعات وسوق العمل، فهم لا يقلون قدرة عن غيرهم في الاستفادة من الفرص متى ما أتيحت لهم الممكنات التي تمكنهم من ذلك ".بعد ذلك بدأت الجلسات التي تضمنت احتياجات ومتطلبات الامن والسلامة للأشخاص ذوي الإعاقة في المباني التعليمية ، وعرض لنموذج مدرسة من شركة تطوير المباني، ثم تجربة طالب كفيف، بعد ذلك تم تقديم عدد من تجارب الوصول الشامل .// انتهى //21:35ت م0096