الطائف 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسنظمت جامعة الطائف، ممثلة بوحدة العمل التطوعي عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، أمس ، دورة تدريبية عن "مفاهيم أساسية في التعامل مع الكوارث"، قدمها مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور هتان بن محمد بوجان.وجاء انعقاد الدورة ضمن فعاليات ملتقى التطوع الثاني، الذي تنظمه الجامعة في إطار مشاركاتها في ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة)، المقام هذا العام بعنوان: "كيف نكون قدوة في تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة".وأوضح رئيس وحدة العمل التطوعي بجامعة الطائف الدكتور خالد الزهراني، أن الدورة هدفت إلى مساعدة المتدربين على معرفة المبادئ الأساسية في التعامل مع الكوارث وطرق التخطيط لها، ومساعدة القادة في وضع الخطط والاستعدادات اللازمة قبل وقوع الكارثة والعمل على إدارتها وقت حصولها، والتعامل مع الفرز الطبي للمصابين وطرق النقل الأمن إلى المستشفيات لمتابعة تلقي العلاج اللازم.وأشار الدكتور الزهراني إلى أن الدورة استهدفت تمكين القياديين والتنفيذيين وفئات وشرائح المجتمع كافة والكوادر الطبية، من تحديد المصادر الداخلية والخارجية لضغوط العمل وأسبابها وأنواعها وتطوراتها وكيفية التعامل معها، ومعرفة المفاهيم الأساسية للتعامل مع الكوارث، ومفهوم إدارة الكارثة، وكيفية التخطيط للكوارث وأنواعها، والتوعية والتدريب، كيفية التعامل معها، والتعامل مع الفرز الطبي للمصابين.وأفاد أن برنامج الدورة تضمن مقدمة الدورة وأهدافها، ومفاهيم أساسية في التعامل مع الكارثة، والتعريف بالكارثة، ومفهوم إدارة الكارثة والتخطيط لمواجهتها، وأنواع الكوارث ومراحلها، والإجراءات الوقائية والخطط لمواجة الكوارث، ومرحلة ما بعد الكارثة، إضافة إلى شرح آلية الفرز الطبي.وبين الدكتور الزهراني أن الدورة تضمنت تدريباً عملياً على الفرز الطبي، والفرز الطبي للمصابين، وتقويم الحالات حسب نوعها على مناطق الفرز الطبي، وآلية نقل الحالات.// انتهى //21:49ت م0097