الباحة 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسجذبت الأجواء الربيعية التي تشهدها محافظات القطاع التهامي بمنطقة الباحة هذه الأيام، أهالي المنطقة للاستمتاع بالأجواء، بالإضافة جذّب هواة التطعيس للممارسة هوايتهم بالكثبان الرملية.ويحرص العديد من شباب منطقة الباحة بالسراة وتهامة هذه الأيام على ممارسة هواية "التطعيس" على الكثبان الرملية في مركز ناوان في القطاع التهامي وسط أجواء ربيعية ممتعة.وخرج أهالي منطقة الباحة وزوارها والمقيمين إلى المواقع البرية الخلابة والغنية بطبيعتها لقضاء أوقات العطلة الأسبوعية في سفوح جبل شدا ووادي الأحسبة والتمتع بالأجواء الجذابة، بالإضافة إلى ممارسة رياضة التطعيس بالكثبان الرملية بناوان من قبل هواتها، مطالبين في الوقت نفسه إلى تطوير الموقع والاهتمام به لممارسة هواياتهم.وتشهد محافظات القطاع التهامي بالمنطقة خصوصاً هذه الأيام مع مهرجان ربيع الباحة، إقبالاً متزايداً من الزوار من داخل المنطقة وخارجها الباحثين عن الدفء، وذلك في ظل المناخ الدافئ والمعتدل الذي يتمتع به الجزء التهامي من المنطقة، فيما شهدت فعاليات مهرجان ربيع الباحة الذي تنظمه ديار العزّ العديد من الفعاليات الجاذبة التي تضمنت اللوحات الإنشادية، وعروض الثعابين، وألعاب الخفة، وخيمة كبيرة للتسوق تلبي احتياجات الأسرة كافة من الملبوسات والإكسسوارات والجلديات وأدوات التجميل والأدوات المنزلية وغيرها, إضافة إلى ما يقدمه مسرح الطفل من فقرات ترفيهية وعروض رياضية يصاحبها توزيع العديد من الجوائز القيمة للأسر والأطفال.وأعرب أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عن بالغ شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على الدعم والتشجيع الذي وجده مهرجان ربيع الباحة والتسهيلات التي تم تقديمها، مؤكدا أن الأمانة تسعى إلى تعزيز مثل هذه الفعاليات نظراً لأهميتها، والحاجة الماسة للاهتمام بالفعاليات الترفيهية والسياحية والتوعوية والتي تم تقديمها عبر قوالب مناسبة لكافة أفراد الأسرة.وأفاد الدكتور السواط أن البلديات في القطاع التهامي كثفت الرقابة الصحية على المطاعم والملاحم والمطابخ الشعبية ومحال المعجنات، لمتابعة تحضير وتجهيز الأطعمة, بالإضافة إلى متابعة مايتم بيعة في المهرجانات التي تقام في القطاع التهامي وتطبيق الاشتراطات الصحية عليها.وأهاب أمين منطقة الباحة بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات صحية من قبل المحلات التجارية أو أي ملحوظات على النظافة العامة عبر نظام البلاغات 940، على مدار الساعة.//انتهى//21:57ت م0098