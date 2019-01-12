تبوك 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسواصلت رابطة تبوك الخضراء في جبال اللوز أعمال المرحلة الأولى من البرنامج الثاني " إكثار الفواكة البرية " .وأوضح رئيس الرابطة طارق بن حسين أن الأعمال التي تأتي في إطار المحافظة على البيئة, تضمنت جمع العُقل و البذور لأشجار اللوز البري ( اللوز المر ذو الاستخدام الطبي ) وكذلك عُقل و بذور البطم ( عند تطعيمها تكون فستق حلبي ) وعُقل الصفصاف الأبيض وبذور الكلخوأضاف أن الأعمال تمت بمشاركة الكلية التقنية بمنطقة تبوك وأرصاد المنطقة الشمالية وفرع وزارة البيئة والمياه و الزراعة, مبينًا أن مبادرة برنامج إكثار الفواكة البرية لها عائد اقتصادي خلاف المردود البيئي الذي يواكب رؤية المملكة 2030م.// انتهى //22:04ت م0099