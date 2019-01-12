دبي 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسحجز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس أسيا 2019 بفوزه على المنتخب اللبناني 2-0 اليوم على استاد آل مكتوم بدبي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة للمسابقة .وسجل للأخضر فهد المولد وحسين المقهوي في الدقيقتين 12، 67.وتصدر المنتخب السعودي المجموعة مؤقتاً برصيد 6 نقاط من فوزين ليضمن بذلك الوصولإلى الدور الثاني قبل نهاية الدور الإول بجولة .وبدأ الأخضر المباراة بضغط هجومي وسيطرة كاملة ومحاولات لاعبيه محمد البريك وفهد المولد وعبد العزيز البيشي وهتان باهبري، أثمرت عن هدف مبكّر عن الدقيقة 12 عن طريق فهد المولد بعد أن استغل غياب الرقابة الدفاعية عليه وسدد كرة قوية في شباك الحارس اللبناني مهدي خليل.وبعد الهدف حاول المنتخب اللبناني تعديل النتيجة وتقدم إلى المرمى السعودي وسنحت له أكثر من فرصة اصطدمت بتألق لاعبي الدفاع وحارس مرمى الأخضر محمد العويس ، أبرزها تسديدة حسن معتوق عند الدقيقة 23 رد عليها بدقيقة عبد العزيز البيشي بتسديدة قوية سيطر عليها حارس المنتخب اللبناني مهدي خليل الذي تألق وتصدي لتسديدتين لمحمد البريك والبيشي لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدف دون مقابل .وواصل الأخضر سيطرته في الشوط الثاني وهدد المرمى اللبناني بأكثر من كرة تمكن مهدي خليل من إبعادها حتى الدقيقة 67 التي شهدت الهدف الثاني للأخضر بواسطة حسين المقهوي الذي استغل الكرة العرضية من هتان باهبري وضعها على يسار الحارس اللبناني ، لتنتهيالمباراة بفوز المنتخب السعودي بهدفين دون مقابل .وهي المرة الأولى منذ نسخة عام 2007 التي ينجح فيها الأخضر في التأهل للدور الثاني من كأس الأمم الآسيوية.حضر المباراة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الخيئة العامة للرياضة ووكيل رئيس الهيئة للعلاقات والإعلام الدكتور رجاء الله السلميورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قُصي الفواز .//انتهى //22:24ت م0100