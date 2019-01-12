الطائف 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسينظم النادي الأدبي الثقافي بمحافظة الطائف في مقره يوم الاثنين المقبل ، محاضرة أدبية بعنوان: "ذهنية الشك في السرد العربي" يلقيها الأستاذ المساعد بكلية الآداب بجامعة الطائف والناقد المعروف الدكتور سامي جريدي ويديرها قليل محمد الثبيتي .ودعا رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد، المثقفين والمثقفات بالمحافظة لحضور المحاضرة التي ستتناول بعض الكتابات السردية على فرضية سوء الفهم أو تعمد المتلقي إحالة النص الإبداعي إلى مرجعيات بعيدة عن غرض الكاتب.// انتهى //22:49ت م0102