دبي 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسأهدى مهاجم المنتخب السعودي فهد المولد الفوز على منتخب لبنان بهدفين دون رد، اليوم في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2019 إلى الجماهير السعودية، معرباً عن سعادته بتسجيله ثاني أهدافه في البطولة، مؤكداً أن "الأخضر" يعتمد على اللعب كتلة واحدة.وأضاف :" نبارك الشعب السعودي هذا الانتصار الثمين، وقطفنا أول ثمار العمل الجاد بالتأهل إلى الدور الثاني، حيث جئنا إلى الإمارات ولدينا هدف ومهمة واحدة بالمنافسة على اللقب، ونسعى دائماً لمواصلة العمل وتحقيق النتائج الإيجابية".وتابع: " نلعب مبارياتنا كتلة واحدة، لايهم من يسجل، الأهم فقط هو تحقيق الفوز مباراة بعد أخرى، ولذلك شاهدنا التنوع في مراكز اللاعبين أصحاب الأهداف، وحتى من يصنعها".فيما شدد زميله عبدالله عطيف على أهمية تطبيقه وزملائه اللاعبين النهج الذي يسير عليه مدرب بيتزي. وقال: "حققنا هذا الفوز المهم بناء على اللعب الجماعي وتطبيق نهج المدرب الذي فرضه في التدريبات، ونسعى دائماً أن تكون مستوياتنا ذات طابع فني عالٍ يتواكب مع مكانة الشعار الأغلى".وأضاف: "بعد ضمان التأهل، نطمح بالتأكيد بالوصول إلى مباراة دور الـ16 ونحن في المركز الأول، ونأمل بتحقيق النتائج المأمولة".ووجه اللاعب يحيى الشهري التهنئة لجماهير كرة القدم السعودية على تأهل الأخضر ، مشيراً إلى أنهم يتقدمون في البطولة مع كل مباراة خطوة بخطوة .// انتهى //22:52ت م0103