دبي 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسأكد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطوان بيتزي أنهم تغلبوا اليوم على منافس صعب ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم .وكسب المنتخب السعودي نظيره اللبناني بنتيجة هدفين بدون رد اليوم على ملعب آل مكتوم بدبي ليحصد نقطته السادسة ويتصدر المجموعة مؤقتاً ويضمن بلوغ الدور الثاني قبل جولة واحدة من ختام الدور الأول .وأشاد بيتزي خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة بأداء لاعبيه ، مؤكداً أن التزامهم بالخطة وانضباط لاعبيه تكتيكياً "فردياً وجماعياً "جعلهم يفرضون أسلوبهم طوال دقائق المباراة وكسب النتيجة وهو الهدف الرئيس لهم .وأكد المدرب الأرجنتيني أنه ومع مررر الوقت تصبح المباريات أكثر صعوبة من خلال معرفة المنتخبات المنافسة بمستوى وطريقة لعب المنتخب السعودي وبالتالي تقوم بعمل فني لمواجهتنا مشيراً إلى أن ذلك أمر طبيعي وهم مستعدون له جيداً .وأشاد بيتزي باللاعب هتان باهبري الذي نال لقب أفضل لاعب في مباراة اليوم ، قائلاً :"هتّان لاعب مميز على المستوى الفني ويقدم مستويات رائعة، وهو واحد من أهم اللاعبين إلى جانب بقية زملائه وأرجو أن يواصل التصاعد في مستوياته.وثمن المدرب دعم الجماهير السعودية وتواجدها اليوم لمؤازرة الأخضر ، مؤكداً أنها رسائل إيجابية تدعمهم بقوة للمضي في قدماً في البطولة لتحقيق تطلعاتهم وإسعادهم .واختتم بيتزي حديثه بقوله : "لدينا خمسة أيام قادمة ستمكّنا من العمل على المباراة المقبلة، وجميع اللاعبين في قائمة الأخضر على أتم الجاهزية والاستعداد من أجل ذلك.// انتهى //23:47ت م0105