باريس 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسفاز فريق باريس سان جيرمان مساء اليوم على فريق أميان بثلاثة أهداف دون رد على ملعب لا ليكورن في مدينة أميان الفرنسية، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ20 في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.وسجل باريس سان جيرمان أول أهدافه من خلال ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني بواسطة اللاعب أدينسون كافاني ، ومن ثمّ سجل اللاعبين كيليان مبابي وماركينيوس.وبهذه النتيجة زاد المتصدر سان جيرمان مجموع نقاطه ليصل إلى ٥٠ نقطة يليه فريق ليل بفارق ثلاثة عشر نقطة ، ويحل ليون في المركز الثالث بمجموع ٣٣ نقطة.// انتهى //23:48ت م0107