الأحساء 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واسينظم منتدى الأدب الشعبي بجمعية الثقافة والفنون بمحافظة الأحساء، يوم الثلاثاء القادم، الأمسية الشعرية الثانية التي يشارك فيها كلا من الشعراء نافع البويت وحمد المفرج وعبداللطيف الفضلي وماجد السبيعي، ويديرها عبدالعزيز الحبك، وذلك على مسرح مركز التأهيل الشامل مقابل قصر جر بالأحساء.وأكد رئيس منتدى الأدب الشعبي بالجمعية الشاعر راشد القناص أن الأمسية تأتي ضمن حزمة الأمسيات الشعرية التي تقام لشعراء المنتدى في إطار تفعيل الحراك الشعري بمحافظة الأحساء، حيث سيقدم المنتدى خلال الأيام المقبلة عدة برامج لمحبي الشعر .فيما أفاد مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء علي الغوينم أن نشاطات الجمعية مستمرة ومتنوعة من أمسيات وأنشطة مختلفة، منوها بجهود رئيس منتدى الأدب الشعبي بالجمعية ومساعديه لاستقطاب عدد كبير من الشعراء في خيمة الشعر واكتشاف مواهب شابة عديدة .// انتهى //00:11ت م0109