القاهرة 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واساستهل الأهلي المصري مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بفوز على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ستاد برج العرب في الإسكندرية.ومنح الفوز الأهلي أول ثلاث نقاط له في المجوعة الرابعة لدوري الأبطال الإفريقي، ليحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف سيمبا التنزاني؛ الذي فاز اليوم أيضا على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة، بينما ظل فيتا كلوب بدون نقاط في المركز الثالث.وسيخوض الأهلي الجولة الثانية في دور المجموعات الإفريقي، يوم الجمعة المقبل، عندما يحل ضيفًا على فريق شبيبة الساورة الجزائري، فيما يستضيف فيتا كلوب الكونغولي فريق سيمبا التنزاني يوم السبت القادم.//انتهى//00:24ت م0111