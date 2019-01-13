الرياض 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واستأهل السائق أحمد السيسي لنهائيات بطولة SWS العالمية ضمن فئة (JUNIOR) التي ستقام نهائياتها في منتصف يونيو القادم في إسبانيا.ووسع السيسي الفارق بينه وبين أقرب منافسيه على حلبة FunXtreme بالرياض ضمن الجولة الخامسة لمنافسات البطولة التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ليضمن بذلك التأهل المباشر قبل أكثر من شهر لختام المنافسات.وشهدت الجولة الخامسة من فئة (JUNIOR) سباقين حيث حل السيسي في السباق الأول بالمركز الأول، فيما جاءت الجوهرة السديري في المركز الثاني وجنى السديري في المركز الثالث.وفِي السباق الثاني جاء عبدالرحمن الخطاف في المركز الأول وأحمد السيسي في المركز الثاني وجنى السديري في المركز الثالث.وشهدت منافسات الفرق في البطولة ذاتها ندية كبيرة تواصلت حتى الأمتار الأخيرة من السباق، وحصل فريق Saudi Asphalt knights على المركز الأول وجاء Pedal to the Metal في المركز الثاني وSLD Racing في المركز الثالث.وبهذه المناسبة هنأ الرئيس التنفيذي FunXtreme المهندس عمار القاضي المتسابق أحمد السيسي ، متمنياً له تحقيق نتائج إيجابية في النهائيات، وعد تأهل أحد أبطال الحلبة إنجازاً بحد ذاته في مسيرتها نحو العالمية.وقال القاضي: "استضافة FunXtreme لواحدة من أهم البطولات العالمية في سباقات الكارتينج يعد دعماً فنياً كبيراً لرياضة السيارات في المملكة كونها توفر فرصة الاحتكاك مع أبطال عالميين، لذلك نتطلع لرؤية المزيد من المشاركات خلال الجولات القادمة في ظل الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لهواة هذه الرياضة".وأضاف: ": نؤكد حرصنا والتزامنا في FunXtreme على استمرار جهودنا في تطوير هذه الرياضة وفق استراتيجية تطويرية تساهم في خلق أجواء تنافسية لإبراز المواهب الوطنية بطريقة احترافية، موجها التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على الثقة الملكية الغالية، مؤكداً في الوقت ذاته أن سموه كان ولازال من أبرز الداعمين لرياضة السيارات وجميع الرياضات الأخرى.الجدير ذكره أن أحمد السيسي واحداً من المواهب العربية التي حرصت على المشاركة في جولات بطولة SWS العالمية منذ انطلاق منافساتها على حلبة FunXtreme وظهر بمستوى تصاعدي مكنه من حسم التأهل عن هذه الفئة.//انتهى //00:55ت م0112