الرياض 06 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 12 يناير 2019 م واستوج مدير فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، الفارس قصي جليدان بكأس الوزارة عقب تحقيقه المركز الأول في الشوط المخصص اليوم الذي أقيم في مركز سيتي هورس للفروسية بمحافظة جدة على الجواد (ليكسينغتون) .وحل الفارس عبدالله إبراهيم مع جواده ( كيان نجد ) في المركز الثاني وثالثاً الفارس بندر بن محفوظ و( شاكيرا).. وكانت البطولة قد انطلقت الخميس الماضي بمشاركة أكثر من 50 فارساً.واشتمل اليوم الختامي على ثلاثة أشواط الأول منها مخصص لخيل درجة ( ج) بارتفاع 120 سم والثاني لخيل الدرجة ( ب ) بارتفاع 130 سم والثالث كأس الوزارة المخصص لخيل درجة ( أ) على ارتفاع 140 سم .وشارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة على هامش البطولة بالعيادة البيطرية المتنقلة والمجهزة بجميع المستلزمات الطبية لفحص الخيل المشاركة، وتقديم الخدمات للمشاركين من خلالها حسب ماتنص عليه إدارة البطولة وفق اللوائح والأنظمة، كما أنه لا يقتصر دور الفريق البيطري على الجانب البيطري فحسب بل الإرشادي لمربي الخيل وتوعيتهم بالممارسات الصحيحة للتعامل مع الخيل وتجنب الممارسات الخاطئة.//انتهى //01:07ت م0114